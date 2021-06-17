Kreşli Miniklere Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü Eğitimi
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Kreşli Miniklere Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü Eğitimi

Kreşli Miniklere Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü Eğitimi
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Kreşli miniklere Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü eğitimiAntalya Büyükşehir Belediyesi 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde minik öğrencilere eğitim verildi.

Kreşli miniklere Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde minik öğrencilere eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı AR-GE Proje Şube Müdürlüğü tarafından 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında minik öğrencilere ağacın, suyun ve yeşilin önemi anlatıldı.

DOĞAMIZI KORUMALIYIZ

AR-GE Proje Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan Çürek tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde gelecek nesilleri bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla eğitim verildi.

Çölleşme ve kuraklığın günümüzde yaşamı tehdit eden en önemli unsurların başında geldiğini ifade eden AR-GE Proje Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan Çürek, "Ağaçları ve ormanları sevmeliyiz onları korumalıyız. Yağışların azalması sıcaklıkların artması gibi etkiler iklim değişikliğine sebep oluyor. Bunun için ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi ve toprakta suyun tutulmasını arttıracak önlemlerin uygulanması, çölleşmeyi azaltacaktır. Doğayı korumak her insanın görevidir ve toplumsal bir gerekliliktir" diye konuştu.

Ağaçların ve doğanın önemini anlatmak için düzenlenen etkinlikte Kreş ve Gündüz Bakımevin 'in bahçesine zeytin, defne ve keçiboynuzu dikildi.

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Kaynak: Habermetre

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