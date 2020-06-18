"Kreşlerde oyuncak sayısı azaltılmalı"
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"Kreşlerde oyuncak sayısı azaltılmalı"

KORONAVİRÜS salgını süresince kapatılan kreşler 15 Haziran itibariyle yeniden açıldı.

18.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:12
KORONAVİRÜS salgını süresince kapatılan kreşler 15 Haziran itibariyle yeniden açıldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Başıbüyük, "Kreşlerde sınıf mevcutları mümkün olan en az sayı ile sınırlandırılmalı çocukların otuma düzenlerinde mutlaka aralarında yeterli mesafe oluşturulmalı. Eğer hasta çocuk varsa kreşe kabul edilmemeli. Bu konuda ailelere sorumluluk düşüyor" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Başıbüyük, koronavirüs salgını döneminde kapatılan ve 15 Haziran'da tekrar açılan kreşlerde dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Başıbüyük, bu süreçte hem ailelere hem de kreş yönetimlerine büyük iş düştüğünü belirterek "Öncelikle çocuklarımıza evde kişisel bakım, el yıkama ve mikropların bulaşma yolları ile ilgili eğitmemiz gerekli ancak sonuçta onlar çocuk bunu asla unutmamalıyız. Kreşlerde sınıf mevcutları mümkün olan en az sayı ile sınırlandırılmalı çocukların otuma düzenlerinde mutlaka aralarında yeterli mesafe oluşturulmalı" dedi.

"ORGANİK TEMİZLEYİCİLER YETERLİ DEĞİL"

Sınıfların günlük dezenfekte edilmesi gerektiğine de değinen Dr. Başıbüyük, sözlerine şöyle devam etti: "Çocukların el ile temasının sık olduğu masa kapı kolları gün içinde uygun dezenfektan ile dezenfekte edilmeli. Bu kapsamda kreşlerde UVC etkili hava sterilizasyon cihazı ile öğrencilerin kullandığı sınıflar, yemekhane ve oyun alanları sık sık temizlenebilir. Eller sık sık, 20 saniye yıkanmalı ve ardından tek kullanımlık kağıt havlu ile kurutulmalı. Dezenfeksiyon amacıyla banyo, tuvalet ve mutfak tezgahlarında yine çamaşır suyu uygun oranda sulandırılarak kullanılabilir. Organik temizleyiciler maalesef bu tip salgın durumlarında yeterli dezenfeksiyonu sağlayamıyor. Çamaşır suyu kullanılarak yapılan temizlik sonrası ortamın iyice havalandırılmasını da sağlamak gereklidir. Çocuklar kreşe girerken ateş ölçümü yapılabilir. Dışarıda giyilen ayakkabılar mutlaka değiştirilmeli. Uyku alanları varsa yataklar arası mesafeye dikkat edilmeli. Eğer hasta çocuk varsa kreşe kabul edilmemeli. Bu konuda ailelere sorumluluk düşüyor. Özellikle çalışan anne babalar için büyük sorun bu durum ama toplum sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekiyor."

"HER GÜN ATEŞİNİ KONTROL EDİN"

Dr. Başıbüyük, oyun alanlarında ise büyük oyuncakların 1,5 metre mesafeye dikkat ederek yerleştirilmesinin daha uygun olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Oyuncak sayısı azaltılarak temas riski azaltılabilir. Çocukların oyun oynayacakları alanlar ve kullanılan oyuncaklar her etkinlik sonrasında dezenfekte edilmeli. Etkinlik ve oyun alanları mümkünse açık alanlarda planlanmalı mümkün değilse mutlaka sık sık temiz hava ile havalandırılmalı. Oynadıkları oyunların birbirlerine temas etmeyecekleri, gerekli fiziki mesafeyi göz önüne alarak planlanması daha uygun olur. Çocuklar kreşten geldikten sonra kıyafetlerin tümü mutlaka değiştirilmeli ve dışarıda giydiğimiz kıyafetler 60 derecede ayrı olarak yıkanmalı. Çocuk eve geldikten duş aldırılabilir. Ateş ölçümü tecrübeli isek elimizle, değilsek ateş ölçer ile günlük kontrol edilebilir. Hastalık bulguları olan çocukların sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanmalıdır."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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