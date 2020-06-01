Kreşler yeniden çocuk sesleriyle doldu
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Kreşler yeniden çocuk sesleriyle doldu

Kreşler yeniden çocuk sesleriyle doldu Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan kreşler, normalleşme sürecine atılan adımlar doğrultusunda 1 Haziran itibarı yeniden hizmete açıldı.

01.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:30

Kreşler yeniden çocuk sesleriyle doldu

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan kreşler, normalleşme sürecine atılan adımlar doğrultusunda 1 Haziran itibarı yeniden hizmete açıldı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle kreşler geçici süreliğine kapatılmıştı. 1 Haziran itibariyle normalleşme süreciyle birlikte yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan kreşler yeniden açıldı. Kreş ve anaokulları faaliyete girmeden önce her köşesi dezenfekte edilip hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırlandı. Kreşe gelen çocuklar ise dezenfekte edilip ateşlerine bakıldıktan sonra içeriye alınıyor.

Kreşlerin yeniden açılmasıyla ilgili konuşa kreş sorumlusu Esma Moğol, "Daha önce 15 Haziran olarak bildirilen tarihimiz 1Haziran'a çekilerek bize bilgi verildi. Bizde velilerimizle görüşüp, okulu açma kararı aldık. Okulumuzu açmadan önce zaten hazırlıklarımızı yapmıştık. Almamız gereken prosedürleri her şeyimizi hazırladık. Okul içi ve okul dışı kıyafetleri ayrı çocuklarımızın. Öğretmenlerimizin de aynı. Maskeleri takmak istemeseler de veriyoruz çocuklara. Çocuklarım okul içerisinde yemekleri hijyen içinde yiyorlar. Çocuklarımızın 4 saatte bir ateşleri ölçülüyoruz, dezenfektelerini yapıyoruz. Elimizden gelen prosedürleri uygulamaya çalışıyoruz. Her kes çok korkuyor çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci dikkatli bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Biz okul olarak elimizden geleni yapıyoruz velilerimizde içi rahat bir şekilde okullara güvenip emanet ederlerse çok mutlu oluruz. Böylelikle biraz daha normalleşmeye yardımcı olacaktır bu yaptığımız" dedi.

Kreşler yeniden çocuk sesleriyle doldu

Kaynak: İHA

Manşet

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