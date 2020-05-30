Kreşler yeni önlemlerle açılıyor
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Kreşler yeni önlemlerle açılıyor

Özel okul öncesi eğitim kurumları, gündüz bakımevleri ve kurslarbir haziran'da açılıyor.

Kreşler yeni önlemlerle açılıyor
30.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:05

Özel okul öncesi eğitim kurumları, gündüz bakımevleri ve kurslarbir haziran'da açılıyor. Peki alınan tedbirler neler? 1 Haziran'da yeniden faaliyete başlayacak özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi. Buna göre, maske takmak ve kuruma giriş-çıkışlarında ateş ölçümü yapmak zorunlu hale getirildi. Grup sayıları azaltılarak, bir grupta en fazla 10 çocuk bulunması sağlanacak. Ortak kullanım alanlarında da aynı anda en fazla 10 çocuk bulunacak.

Çocuklar, yemekhaneye kendi gruplarıyla gidecek, aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1,5 metre mesafe olacak.

Sınıfların 40 dakikada bir havalandırılması ve klima kullanılmaması da önlemler arasında.

Ortak alanlara çocukların ulaşamayacağı yükseklikte hijyen istasyonları kurulacak, belirlenen noktalara el dezenfektan aparatı konulacak. Özellikle eller ile sık dokunulan kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi yüzeylerle; ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılacak.

Kurumlara ziyaretçi alınmayacak, çocuklar yanlarında oyuncak getirmeyecek.

Servis kullanan çocukların, araç içindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılacak. Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanacak. Araç girişlerine el dezenfektanları konulacak.

Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve rehber personel maske takacak.

Özel eğitim kursları ise uzaktan eğitime devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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