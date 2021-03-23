Kreşler oyuncak üretim atölyesine dönüştü

Seyhan Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan belediye kreşlerini oyuncak üretim atölyesine dönüştürdü. Kreş müdürlüğü öğretmenleri ve görevlilerinin el emeği, göz nuru oyuncaklarla, dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukların yüzleri güldü.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Seyhan Belediyesi, bir yandan da salgının neden olduğu ekonomik ve sosyal sorunların aşılması konusunda da vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak gıda ve hijyen paketi ile sıcak yemek yardımı yapan Seyhan Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında faaliyetleri durdurulan kreşlerini, Başkan Akif Kemal Akay'ın talimatıyla oyuncak üretim atölyesine dönüştürüldü.

Kreş müdürlüğü öğretmenleri ve çalışanları, mesai saatlerinde Seyhan'da yoksulların yoğun olduğu mahallelerde yaşayan çocuklara dağıtılmak üzere el emeği, göz nuru oyuncaklar üretiyor. Kreşlerde üretilen yüzlerce oyuncak, belirli aralıklarla dezavantajlı mahallelerde yaşayan yoksul ailelerin çocuklarına ulaştırılarak, çocukların yüzleri güldürülüyor.

Kreşlerin kapasitesi artırıldı

Salgın döneminde çocukların sağlıklarını koruyabilmek adına belediye kreşlerinin faaliyetlerini geçici süreyle durdurulduğunu anımsatan Başkan Akay, bu süreçte kreşlerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaları yaşama geçirdiklerini vurguladı. Salgının seyrine kreşlerin yeniden öğrenci kabul etmeye başlayacağını dile getiren Başkan Akay, yeni eğitim-öğretim yılında çok daha fazla öğrenciyle kreşlerin faaliyetlerini sürdüreceğini kaydetti.

Covid-19 salgının sosyal yaşamı da olumsuz etkilediğinin altını çizen Başkan Akay, çocukların salgından en olumsuz etkilenen gruplar arasında yer aldığını kaydetti. Salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve okulların kapatılması nedeniyle çocukların psikolojilerinin de bozulduğunu dile getiren Akay, "Salgın sürecinde arkadaşlarıyla bir araya gelemeyen, ortak oyunlar oynayamayan çocuklarımızın bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek, onları mutlu edebilmek için kreşlerimizdeki öğretmenlerimiz ve diğer çalışanlarımız oyuncak üretmeye başladı. Burada üretilen oyuncaklar belirli aralıklarla çocuklarımıza ulaştırılıyor. Oyuncaklarla geleceğimiz olan çocuklarımızın, bu zor dönemde yüzlerinde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Onların sevinci, mutluluğu her şeye bedel" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı