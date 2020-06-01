Kreşler öğrencilerle buluştu
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Kreşler öğrencilerle buluştu

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde faaliyetlerine ara verilen okul öncesi özel eğitim kurumları, özel kreşler ve gündüz bakımevleri normalleşme kapsamında yaklaşık 2,5 ay sonra yeniden açıldı.

Kreşler öğrencilerle buluştu
01.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:38

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde faaliyetlerine ara verilen okul öncesi özel eğitim kurumları, özel kreşler ve gündüz bakımevleri normalleşme kapsamında yaklaşık 2,5 ay sonra yeniden açıldı.

Yönetmeliğe uygun hale getirilerek çocukları kabul etmeye başlayan okul öncesi özel eğitim kurumları, özel kreşler ve gündüz bakımevlerinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından masa ve sandalyeler gerekli sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildi.

Kurum girişlerinde ateşi ölçülen ve ellerine dezenfektan uygulanan minikler içeriye alındı.

Adapazarı ilçesindeki bir özel gündüz bakımevinde de öğretmenler, öğrencileriyle buluşmanın heyecanını yaşarken arkadaşlarına kavuşan miniklerin ise mutluluğu gözlerinden okundu.

"Genelge doğrultusunda ne gerekiyorsa yaptık"

Okulun kurucu müdürü Tunay Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aylık hasretin sona erdiğini söyledi.

Endişelerin giderilmesi maksadıyla çocuklar için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Aksoy, "Bize haberin gelmesinin ardından bütün çalışanlar el ele verdik, genelge doğrultusunda ne gerekiyorsa yaptık. Bununla ilgili önlemlerimizi aldık. İnşallah güvenle yola çıktık. Allah yolumuzu inşallah açık eder. Çocuklarımız maskeyle geldi. Velilerimizi kapıdan içeri maalesef alamadık. Bahçe kapısından çocuklarımızın maskelerini çıkararak aldık. Ellerini dezenfekte ettik. Üzerlerini değiştirerek, bütün kurallara uyarak sınıflarımıza aldık." diye konuştu.

Aksoy, öğretmenlerin de öğrencilerin de heyecanlı olduğunu belirterek, "Kurallara uyarak sınıflarda 10 çocuk olması şartıyla birer buçuk mesafe arayla çocuklarımızı düzene koyduk." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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