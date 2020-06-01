Kreşler, öğrencilerle buluştu
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Kreşler, öğrencilerle buluştu

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapanan kreşler, yaklaşık 2,5 ay sonra kapılarını açtı.

01.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:49

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapanan kreşler, yaklaşık 2,5 ay sonra kapılarını açtı.

Açılış öncesinde kreş ve çocuk bakım evlerinde, hummalı bir temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Kreşlerde çocuklar, ateşleri ölçülerek içeriye alındı.

Buca ilçesindeki Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Anaokulunda da öğretmenler, miniklerle buluşmanın heyecanını yaşadı. Okula az sayıda öğrenci gelirken, minikler bahçedeki oyunlar sayesinde mutlu oldu.

Okul Müdürü Nazan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun sürenin ardından okula ve çocuklara kavuştukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Keskin "Elimizden geldiğince önlemleri hassasiyetle ve maksimum derecede aldık. Dün gece yarısından sonra okul ilaçlandı ve dezenfekte edildi. Cuma günü haber gelir gelmez okulda çalışmalara başladık. Kapı girişinden itibaren ateş ölçer, sosyal mesafe ve maske kuralına uyuyoruz." dedi.

Nazan Keskin, Kovid-19 süreci öncesinde tam kapasiteyle çalışan okulun, yeni süreçte yarı kapasiteyle hizmet vereceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her türlü hijyene azami ölçüde uyuyoruz. Herkes maskeli olacak. Gerekli bilgilendirmeleri anlatan görseller astık. Hedefimiz mümkün mertebe açık havada ders yapmak. Çocuklar okula gelir gelmez ateşleri ölçüldü ve kayıt altına alındı. Ateş ölçümünü 4 saatte bir yapacağız. Bütün kıyafetleri baştan aşağı değiştirildi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek çalışıyoruz. Derslerin tamamını açık havaya aldık. Çocukların da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hareket etmelerini sağlıyoruz."

Çocuklardan Derin Yıldız da ailesinden ayrıldığı için üzüldüğünü ama okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini ifade etti.

Özra Öztürk ise öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kreşler, öğrencilerle buluştu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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