Kreşler kapanacak mı? Kreşler kapalı mı, kapanıyor mu? Tam kapanma genelgesi detayları

Son dakika kreşler ile ilgili kararları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada tam kapanma süresi boyunca yüz yüze eğitimin ve yüz yüze sınavların yapılmayacağını söylemişti. Peki, kreşler kapanacak mı? Kreşler kapalı mı, kapanıyor mu? Tam kapanma genelgesi detayları