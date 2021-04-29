Kreşler kapanacak mı? Kreşler kapalı mı, kapanıyor mu? Tam kapanma genelgesi detayları
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Kreşler kapanacak mı? Kreşler kapalı mı, kapanıyor mu? Tam kapanma genelgesi detayları

Kreşler kapanacak mı? Kreşler kapalı mı, kapanıyor mu? Tam kapanma genelgesi detayları
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Son dakika kreşler ile ilgili kararları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada tam kapanma süresi boyunca yüz yüze eğitimin ve yüz yüze sınavların yapılmayacağını söylemişti. Peki, kreşler kapanacak mı? Kreşler kapalı mı, kapanıyor mu? Tam kapanma genelgesi detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından tam kapanmada kapalı olacak işletmeleri ve kurumları açıkladı. Tam kapanmada Kreşler kapanacak mı? Kreşler kapalı mı, kapanıyor mu? Tam kapanma genelgesi detayları

KREŞLER KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan 2021 tarihli kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ""29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü

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