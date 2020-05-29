Kreşler 1 Haziran'a hazırlanıyor
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Kreşler 1 Haziran'a hazırlanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan kreşler yeniden açılmak için hazırlanıyor.

Kreşler 1 Haziran'a hazırlanıyor
29.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:14

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan kreşler yeniden açılmak için hazırlanıyor.

Kreş ve çocuk bakım evlerinde hummalı bir temizlik ve dezenfekte çalışması başlatıldı. İşletmeler, iş yerlerinin açılacağı 1 Haziran'ı heyecanla bekliyor.

Edirne'deki bir çocuk evinin okul kurucusu İbrahim Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sınıfa ve bina girişine dezenfekte makineleri koyduklarını söyledi.

Velileri çocuk evinin içine sokmayacaklarını belirten Turan, "Çocukları dışarıda karşılayıp bahçe girişinde dezenfekte işlemlerini yaptıktan sonra içeri alacağız. Ayakkabı dezenfektanı için apart kullanacağız. Çocukların oyuncakları buharlı dezenfektan makineleriyle temizlendi. Yemekle ilgili de çeşitli önlemler aldık. Paket ekmeğe geçiş yaptık. Kullan at tabak ve bardaklar kullanacağız. Sınıflarımızda ve giriş noktalarımızda ateş ölçerlerimiz var. Yeni kayıt yaptırmak isteyen velilerimize okulu gündüz değil akşam belirli saatlerde tanıtacağız." diye konuştu.

Turan, sınıflardaki 12 kişilik öğrenci sayısını 6'ya düşüreceklerini kaydetti.

Bir başka kreşin yöneticisi Ece Sıragezen de salgından önce de kurumda ilaçlama ve hijyen uygulamalarını sıklıkla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kreş girişinde ve sınıflarımızda dezenfektan makinalarımız olacak. Bu süreçten sonra ilaçlamalarımızı daha sık yaptıracağız. Öğrencilerimizin kreş içerisinde kullandığı malzemeler tek kullanımlık olacak. Yaz dönemi başladı öğrencilerimizle bahçede vakit geçireceğiz. Sosyal mesafeye bu yaş grubunda uymak zor olsa da kurallara uyacağız." dedi.

Sıragezen, ana okullarının da açılmasını talep ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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