17.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:20

Kreşi olmayan firmadan ayrıldı, kıdem tazminatını aldı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki entegre tavuk eti tesisinde kalite teknikeri olarak çalışan Derya Bal, 2015'te doğum yaptıktan sonra yasal iznini kullanarak, işine döndü. 150 kadın çalışanı olan firmalarda kreş bulunması gerektiğini bildiren Bal, talebine olumlu yanıt verilmeyince iş yerinden ayrıldı. Bal, açtığı dava sonucu mahkeme kararıyla kıdem tazminatını da aldı.

Söğütlü'de, 2015 yılında doğum yaptıktan sonra yasal iznini kullanan Derya Bal, entegre tavuk eti tesisinde, kalite teknikeri olarak çalıştığı işine döndü. Bal, 150 kadın çalışanı olan firmalarda kreş bulunması gerektiğini bildirmesine rağmen olumsuz cevap alınca 6 yıldır çalıştığı iş yerinden ayrılarak, dava açtı. Dava sonucu Sakarya 1. İş Mahkemesi'nce iş yerinden Bal'a kıdem tazminatı ödenmesine kararı verildi. Bal, 29 bin TL kıdem tazminatını mahkeme kararıyla aldı.

'HAKLI FESİH SEBEBİ'

Çalışan kadınların haklarını bilmeleri gerektiğini söyleyen Derya Bal, 150'den fazla kadın personelin çalıştığı bir firmada kalite teknikeri olarak çalışıyordum. Çalıştığım sırada 2015 yılında doğum yaptım. Hamileliğim ve doğum sonrasında şifahen dile getirdiğim kreş talebim reddedildi ve kabul edilmedi. 150'den fazla kadın çalıştıran her iş yerinin kadın çalışanları için 0-6 yaşlarındaki çocuklarının bakımı için kreş talebini yerine getirmesi gerekiyor. Bu talebi yerine getirmezse eğer haklı fesih sebebidir. Ben de bunu çalıştığım iş yerine hatırlattım ve cevap alamadım ve hukuki bir süreç başladı dedi.

'HAKLARINI BİLSİNLER'

Mahkeme sonucu tazminatını almaya hak kazandığını belirten Bal, Hukuki süreç sonucunda ayrımcılık tazminatını reddetmesine rağmen mahkeme kararı kıdem tazminatına hak kazandım. Bunun haklı fesih olduğunu ve bu yüzden işten ayrıldığımız takdirde tüm haklarımızı alabileceğimizi mahkeme kararı ile bize duyurdu. Biz çok mutlu olduk. Mahkemeden çıkan bu kararı duyurmak istiyorum ki çalışmak isteyip kendi işinden ayrılmak zorunda bırakılan, 'çocuğuma kim bakacak, bakımını kim üstlenecek, ben bunu kime bırakacağım' diye hiç kimse sıkıntı yaşamasın. Haklarını bilsinler diye konuştu.

Kaynak: DHA