Kreşe Verdikleri Çocukları, Öğretmen Tarafından Küçük Düşürülen Aile Mahkemeye Koştu

İddiaya göre kreşte öğretmenlik yapan F.E., öğrencisi T.S.'ye "Şişko" diyerek arkadaşlarının yanında küçük düşürdü. Yaşadıklarını ailesine anlatan minik kız, öğretmeninin kendisine "şişko" ve "köpek" gibi ithamlarda bulunduğunu söyledi.

Aile, kızlarının psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Mahkemenin mağdur aileyi haklı görmesi halinde öğretmen F.E.'nin 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Şişli'deki bir kreşte, öğrencisine "Şişko" diyerek hakaret eden kreş öğretmeni hakkında 2 yıla kadar hapis istendi.

HER ŞEY ANLATTIKLARINI YAŞAMASI İLE BAŞLADI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul'da yaşanan olay, Şişli'deki bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre kreşte öğretmenlik yapan F.E., öğrencisi T.S.'ye "Şişko" diyerek arkadaşlarının yanında küçük düşürdü. Yaşadıklarını eve döndüğünde ailesine anlatan minik kız, öğretmeninin kendisine "şişko" ve "köpek" gibi ithamlarda bulunduğunu söyledi. Aile, kızlarının psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Şüpheli sıfatıyla yargılanan öğretmen F.E.'nin işlemiş olduğu suçun uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeniyle taraflar arasında anlaşma sağlanması için dosya uzlaştırmacıya gönderildi.

AİLE UZLAŞMAK İSTEMEDİ

Aile, kızlarına hakaret eden öğretmenle uzlaşmak istemeyince F.E.'nin yargılanmasına karar verildi. Mahkemenin mağdur aileyi haklı görmesi halinde öğretmen F.E.'nin 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.