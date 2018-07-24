Kreşte Çocuğu Aşağılayan Öğretmen, Hakime Hesap Verecek
Kreşe verdikleri çocuklarının "Öğretmenim bana 'şişko' ve 'köpek' diyor" sözlerini duyan aile, soluğu mahkemede aldı.
İddiaya göre kreşte öğretmenlik yapan F.E., öğrencisi T.S.'ye "Şişko" diyerek arkadaşlarının yanında küçük düşürdü. Yaşadıklarını ailesine anlatan minik kız, öğretmeninin kendisine "şişko" ve "köpek" gibi ithamlarda bulunduğunu söyledi.
Aile, kızlarının psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Mahkemenin mağdur aileyi haklı görmesi halinde öğretmen F.E.'nin 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Şişli'deki bir kreşte, öğrencisine "Şişko" diyerek hakaret eden kreş öğretmeni hakkında 2 yıla kadar hapis istendi.
HER ŞEY ANLATTIKLARINI YAŞAMASI İLE BAŞLADI
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul'da yaşanan olay, Şişli'deki bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre kreşte öğretmenlik yapan F.E., öğrencisi T.S.'ye "Şişko" diyerek arkadaşlarının yanında küçük düşürdü. Yaşadıklarını eve döndüğünde ailesine anlatan minik kız, öğretmeninin kendisine "şişko" ve "köpek" gibi ithamlarda bulunduğunu söyledi. Aile, kızlarının psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Şüpheli sıfatıyla yargılanan öğretmen F.E.'nin işlemiş olduğu suçun uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeniyle taraflar arasında anlaşma sağlanması için dosya uzlaştırmacıya gönderildi.
AİLE UZLAŞMAK İSTEMEDİ
Aile, kızlarına hakaret eden öğretmenle uzlaşmak istemeyince F.E.'nin yargılanmasına karar verildi. Mahkemenin mağdur aileyi haklı görmesi halinde öğretmen F.E.'nin 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.
-
ŞİŞKO İSE ŞİŞKODUR. ŞIMARIKLIK SADECECevap Yaz Yayından Kaldır
-
istisnalar olabilir arkadaşlar..genelleme yapmayalım lütfenn..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
hiç bir eğitmen öğrencisine bu şekilde hakaret etmeye hakkı yok, kimse öğretmene yalakalık yapmasın , öğretmenin de bence tedavi görmesi gerekiyor. Kreşe giden bir yavruya hele böyle bir hakareti asla tasnif etmiyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
-
çocuklar ailelerinin yanında büyümeli, kadınların iş yaşamına bu kadar ortak olmaları her zaman evlilik ve çocuk gelişimi açısından iyi olmayabiliyor. Para bir yere kadar getiri bir yerden sonra daha fazla götürüye dönüyor. Ailesinin yanında büyümeyen minik yavruların ne kadar denetime tabii tutulduğu belli olmayan ticari mantık ürünü yerlerde çok mutlu olduğunu düşünmediğim gibi anne ilgisinin ZARURİ olduğunu düşünüyorum. Kadınlar artık EVE dönsün. Aile birliği çocuk sağlığı gittikçe bozulmakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Eğitim sistemi korku sistemi oldu. Öğretmen artık korkudan bişey yapamıyor. Eskiden öğretmenler çok sertti. Döverdi kızadı. Ama en iyi doktorlar mühendisler o zamanlar çıkardı. Eğitim sistemi bağımsız olmalı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır