Kreş ve anaokulları açılacak mı? Kreşler kapandı mı?

Kreşler kapandı mı? Kreş ve anaokulları açılacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. 26 Nisan Kabine Toplantısı kararları yavaş yavaş açıklanıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Anaokulu ve kreşler kapandı mı? Anaokulları ve kreşler açık mı olacak kapalı mı? sorusu oldu. Peki, özel anaokulları kapatıldı mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında anaokullarında ve kreşlerde kapanma olacak mı?

Kreş ve anaokulları açılacak mı?MEB son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Okullar kapandı mı, okul öncesi kapandı mı, özel eğitim açık olacak mı soruları gündemde. Anaokulları ve kreşler kapandı mı? Kabine toplantısı sonrası kararları merak ediliyor. Anaokulu ve kreşler kapandı mı? Anaokulları kapandı mı, açık mı? Kreşler kapandı mı, açık mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında kreşler ve anaokulları kapandı mı?

KREŞLER KAPANDI MI?

Bayram öncesi Kabine'den tam kapanma kararı çıktı. Koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararlar neticesinde okulların da eğitimine ara veriliyor. Erdoğan'ın açıklamasına göre, ''Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.''

Aynı şekilde kreşlerde de yüz yüze eğitime ara verilecek.

Buna göre okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yani şuanda tüm sınıflarda uzaktan eğitim olacaktır. Yüz yüze eğitim ve tüm sınavlar tamamen ertelendi.

KREŞLER VE ANAOKULLARI AÇILACAK MI?

Koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararlar neticesinde okulların da eğitimine ara veriliyor. Erdoğan'ın açıklamasına göre, ''Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.''

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya uygulanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

MEB'de açıklama paylaştı. ''Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir.

Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır.''

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek." kararı alındı.

Buna göre anaokulu, kreş, orta son ve lise son sınıflar dahil tüm kurularda yüz yüze eğitime araverilirken tüm sınavlarda ertelenecek.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

- 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.

- Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

- Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecek.

- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecek.

- Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.

- Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

- Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek.

- İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı.