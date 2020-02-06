Kreş öğrencilerine afet eğitimi

06.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:39

Muratpaşa Belediyesi, Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde kreşlerinde eğitim çalışmalarına başladı. Eğitimlerde çocuklara, afet anında neler yapmaları gerektiği anlatılıyor.



Muratpaşa Belediyesi'nin, Çağlayan, Dutlubahçe, Ermenek, Konuksever ve Soğuksu-Bayındır mahallelerinde bulunan kreşlerinde, 'Temel Afet Bilinci' eğitimleri başladı. Eğitimler, Antalya AFAD ekiplerince veriliyor. Muratpaşa Belediyesi'nin Çağlayan Mahallesi'nde bulunan kreşinin ardından ikinci eğitim çalışması Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde gerçekleşti. Eğitimler önce Antalya AFAD personelinin çocuklara 'afet' kelimesinin ne anlama geldiğini, hangi olayların afet olarak isimlendirildiğini en basit şekilde anlatmasıyla başladı. 'Acil durumda tek numara' 112 Acil Çağrı Merkezi de çocuklara anlatılırken eğitim, deprem anında devrilen ve düşen cisimlerden korunmak için hedef küçültmenin amaçlandığı çök-kapan-tutun hareketinin uygulamalı olarak gösterilmesiyle devam etti. Minik öğrenciler, tek tek ve gruplar halinde öğretmenlerinin işaretiyle oturdukları sandalyelerin, masaların kenarında bu temel eğitimi tekrarladı. Eğitim, deprem tahliye tatbikatıyla sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA