Kreş Öğrencilerimize Diş Sağlığı Semineri Verildi

KARABÜK (Habermetre) - Karabük Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezindeki kreş öğrencilerimize, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Duygu Akarsu Şentürk tarafından diş sağlığı hakkında seminer verildi.

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