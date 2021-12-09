Kreş Öğrencilerimize Diş Sağlığı Semineri Verildi
Karabük Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezindeki kreş öğrencilerimize, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Duygu Akarsu Şentürk tarafından diş sağlığı hakkında seminer verildi.
KARABÜK (Habermetre) - Karabük Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezindeki kreş öğrencilerimize, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Duygu Akarsu Şentürk tarafından diş sağlığı hakkında seminer verildi.
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