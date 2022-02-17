Kreş değil, Cimnastik Okulu

Bostanlı spor'un yeni branşlarından cimnastikte yaş grubunu 3'e indirince çalışmaların şekli de, rengi de değişti… Bostanlı spor cimnastik çalışmalarını izleyenler "cimnastik okulu mu, kreş mi?" demekten kendilerini alamıyorlar…

Salonun önündeki pusetlerin de dikkatlerden kaçmadığı cimnastik çalışmasında küçüklere temel hareketlerin öğretildiğini ifade eden Bostanlı spor antrenörü Canan Turşak, "Yaşları küçük olan çocuklarımız elbette bizi zorluyor. Çalışmalarımıza 3 yaşına indirmemize rağmen 2,5 yaşındaki çocukların çok istekli olmaları yaş ortalamamızın da düşmesine neden oluyor. Ben çok memnumum. Ağaç yaşken eğilir misali, çocuklarımıza küçük yaşta spor eğitimi veriyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. İlk etapta çalışmalarımız tamamen cimnastik temel hareketleri üzerine. Oyunlarla çocuklarımızı eğlendiriyor ve böylece de spora bağlanmalarını, sıkılmamalarını sağlıyoruz. Görüntümüz kreş havasında ama biz eğlenerek spor yapıyoruz. Yaptırıyoruz. Çocuklarımız da çok eğleniyor. Bitti dediğimiz de de salondan ayrılmak istemiyorlar. Çoğu zaman çalışmalarımızı uzatıyoruz" dedi.

Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy, cimnastik branşına küçük çocukların rağbet etmesine çok sevindiklerini ifade ederek, "Çalışmalarımız hafta içi ve hafta sonu yaş grupları halinde yapılıyor. Ailelerden gelen istekleri geri çeviremediğimizden yaş grubunu indirdik. 3-10 yaş grubu ve daha üst grupları hepsi ayrı ayrı çalışıyor. Çok iyi eğitimciye sahip olmamız bizi ve çocukların ailelerini mutlu ediyor. Çocuklarımız severek, adeta koşarak çalışmalara geliyorlar. İnşallah aralarından milli takımlara yükselen sporcular çıkar. Temennimiz ve isteğimiz bu. Okula kayıt olmak isteyenler 0 544 7351912 numaralı telefondan bilgi alabilir" dedi.

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