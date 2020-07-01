Kreş bahçesinde fasulye yetiştirdiler, toplayıp afiyetle yediler MERSİN (İHA) – Mersin'de, Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evinin minik öğrencileri, kreş bahçesinde fasulye yetiştirdi.

MERSİN (İHA) – Mersin'de, Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evinin minik öğrencileri, kreş bahçesinde fasulye yetiştirdi. Olgunlaşan fasulyeleri toplamanın sevincini yaşayan minikler, pişirilen fasulyeleri de afiyetle yedi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evinde eğitim alan 0-6 yaş grubundaki çocuklar, montessori eğitimin yanı sıra yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı da buluyor. Minikler, alanında uzman eğitimciler eşliğinde eğlenceli, sanatsal, kültürel ve sportif aktivitelerle zaman geçiriyor.

Kreş öğrencileri, kreşin hobi bahçelerinde fasulyeden domatese, salatalıktan bibere birçok ürün yetiştiriyor. Pandemi sürecinde uzun süre okullarından uzak kalan minik öğrenciler, sezon başında kendi elleri ile hobi bahçelerine ektikleri sebze ve meyveleri topladı.

Toprağa ektikleri tohumların bakımını yaparak büyüme sürecini de yakından gözlemleme fırsatı bulan minikler, bahçeden topladıkları taze fasulyeleri öğle yemeğine hazırladı. Görevliler tarafından pişirilen fasulyeleri öğle yemeğinde afiyetle yiyen minikler, kendi elleriyle topladıkları sebzeyi sofralarında görmenin ve tatmanın mutluluğunu da yaşadı.

"Çocuklarımıza doğa sevgisini aşılıyoruz"

Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye bünyesinde açtıkları kreşte eğitimin yanı sıra uzman eğitmenler eşliğinde çocukların özgüven ve yeteneklerini de ortaya çıkardıklarını söyledi. Çocukların teknoloji çağında genellikle telefon ve bilgisayarla vakit geçirdiğini, bu nedenle onların toprakla bütünleşeceği bir ortam oluşturma çabasında olduklarını kaydeden Başkan Yılmaz; "Kreşimizde hazırladığımız hobi bahçesinde çocuklarımıza doğa sevgisini aşılıyoruz. Özellikle çalışan ailelerin huzur ve güven içinde çocuklarını teslim edebileceği bir yuva oluşturduk. Kreşimizde çocuklarımızın toprakla bütünleşeceği, ekip biçeceği bir hobi bahçesi de hazırladık. Çocuklarımız, bu bahçede sofralarına gelen sebze ve meyvelerin nasıl yetiştiğini görüyorlar. Yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenme fırsatını elde ediyorlar. Meyve ve sebzeleri ilk kez dalında gören öğrencilerimiz de var. Onların toprakla iç içe olmaları amacıyla bu tür aktivitelerimizi devam ettireceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA