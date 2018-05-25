Kremlin Yulia Skripal'in Açıklamalarını İnandırıcı Bulmadı

Kremlin Yulia Skripal'in Açıklamalarını İnandırıcı Bulmadı

İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenen Rus ajan Sergey Skripal'in kızı Yulia Skripal'in taburcu olduktan sonra basına yaptığı açıklama Moskova'da tepkiyle karşılandı.

İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenen Rus ajan Sergey Skripal'in kızı Yulia Skripal'in taburcu olduktan sonra basına yaptığı açıklama Moskova'da tepkiyle karşılandı.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Sergei Skripal Kremlin Casusluk İngiltere Kimyasal saldırı Skripal olayı Posted: 24 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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