Kremlin, ülkedeki bazı muhaliflerin gözaltına alınmasını savundu
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Kremlin, ülkedeki bazı muhaliflerin gözaltına alınmasını savundu

28.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:41
Kremlin, ülkedeki bazı muhaliflerin gözaltına alınmasını savundu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için geçen hafta ülkede yapılan protestolar sonrası bazı muhaliflerin gözaltına alınmasının "yasalar gereği" olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için geçen hafta ülkede yapılan protestolar sonrası bazı muhaliflerin gözaltına alınmasının "yasalar gereği" olduğunu söyledi.

Peskov, tutuklu Navalnıy'ın serbest bırakılması için 23 Ocak'ta yapılan gösterilerin ardından bazı muhaliflerin gözaltına alınmasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'da yapılan gösteriler öncesi endişelerini dile getirdiklerine dikkati çeken Peskov, bazı muhaliflerin gözaltına alınmasının "yasalar gereği" olduğunu savundu.

Peskov, "Kolluk kuvvetleri, kendi görevini bugün yerine getiriyor. Rusya'nın yasaları birçok kez ihlal edildi. Kolluk kuvvetleri, bu yönde çalışıyor. Burada Kremlin'in ne düşündüğü değil, polisin hukuk ve düzenin sağlanması için gerek gördüğü eylemler önemlidir." ifadelerini kullandı.

Rus polisi, dün, tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın başkent Moskova'daki daireleri ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofisinde "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle arama yapmıştı.

Navalnıy'ın kardeşi Oleg Navalnıy, avukatı Lubov Sobol ve şahsi doktoru olan ve Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva'nın polis tarafından gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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