Kremlin: Ukrayna'ya NATO'dan askeri destek gelirse Rusya ilave tedbir alır
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Kremlin: Ukrayna'ya NATO'dan askeri destek gelirse Rusya ilave tedbir alır

Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel
Kremlin: Ukrayna'ya NATO'dan askeri destek gelirse Rusya ilave tedbir alır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yı ABD ve NATO'nun askeri olarak desteklemesi halinde Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler alacağını söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yı ABD ve NATO'nun askeri olarak desteklemesi halinde Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler alacağını söyledi.

Peskov, gazetecilerin Ukrayna'nın Donbas'taki durumun gerilmesi halinde ABD ve NATO'dan askeri destek istemesiyle ilgili soruları cevaplandırdı.

Peskov, "Rusya sınırı yakınında böyle bir senaryonun gelişmesi gerginliğin daha da artmasına neden olacaktır. Elbette bu, Rusya tarafının kendi güvenliğini sağlaması için ilave tedbirler almasını gerektirir. Rusya gerekli bütün önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın düşman olduğu konusunu gündeme getirmenin kabul edilemez ve uygunsuz olduğuna işaret eden Peskov, "Rusya hiç kimseyi tehdit etmez ve hiçbir zaman tehdit etmedi. Aslında bizim tutumumuz buna dayanmaktadır." dedi.

Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki temas hattındaki gergin durumu "çok korkutucu" şeklinde nitelendirerek, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çok defa provokasyon gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Washington'un Kiev'e destek sağlama sözü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donbas'ta durumun kötüleşmesi halinde Washington'un Kiev'e destek sağlama sözü verdiğini duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi de Ukrayna ile sınırları olan NATO üyesi ülkelerin, savaşa hazırlık durumunu güçlendirmesi gerektiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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