Kremlin: Ukrayna'nın NATO'ya girmesi krizi daha da kötüleştirir
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Kremlin: Ukrayna'nın NATO'ya girmesi krizi daha da kötüleştirir

Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel
Kremlin: Ukrayna'nın NATO'ya girmesi krizi daha da kötüleştirir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin ülkedeki krizi daha da kötüleştireceğini söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin ülkedeki krizi daha da kötüleştireceğini söyledi.

Peskov, gazetecilerin Ukrayna'nın NATO'ya girme isteği ve Donbas'taki durum ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin ülkedeki iç krizi çözmeye yardımcı olmayacağını belirten Peskov, "Bizim açımızdan bu, durumu daha da kötüleştirecektir. Çünkü NATO'ya girmekten söz ederken hiçbir şekilde halkın görüşleri göz ardı edilemez." ifadesini kullandı.

Peskov, Donbas'ta yaşananlar sorulduğunda buradaki halk için NATO üyeliğinin kabul edilemez olduğunun görüleceğini savundu.

Kiev yönetiminin "agresiflikten uzaklaşma" ve "sakinleşme" niyetinin olmadığını öne süren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna'daki durumla ilgili olarak endişelerini detaylı şekilde dile getirdiğini, diğer başkentlere de bu durumun aktarıldığını ifade etti.

Peskov, hiçbir şeyin, Ukrayna ordusunun kendi halkına karşı silahlı eylem başlatmasını kışkırtmayacağını umduğunu dile getirdi.

Washington'un Moskova'dan Rusya'daki askeri hareketlilik ile ilgili açıklama beklemesini değerlendiren Peskov, "Biz buna daha önce tepki verdik. Bu konuda yaptığımız açıklamaya ilave edeceğimiz bir şey yok." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'da ordu ve savunma sektöründe reform yapmak konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Ancak sadece reformlar Rusya'yı durdurmayacaktır. NATO Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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