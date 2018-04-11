Kremlin, Trump'ın Açıklamasını Değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'nın Twitter üzerinden yapılan diplomasiyi desteklemediğini ve Amerikan hükümetine Suriye'deki durumu daha da zorlaştırmama tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

Peskov gazetecilere ABD Başkanı Trump'ın açıklamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz ciddi adımların taraftarıyız. Eskiden olduğu gibi zaten zor olan duruma zarar verecek adımlar atılmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Peskov, ABD'nin Suriye'ye ateş açmak için uydurulmuş bir bahaneyi kullanmaya çalıştığının altını çizdi. - Moskova