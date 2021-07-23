Kremlin: Taliban'ın Rusya'daki terör örgütleri listesinden çıkarılmasıyla ilgili bir gelişme yok
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Kremlin: Taliban'ın Rusya'daki terör örgütleri listesinden çıkarılmasıyla ilgili bir gelişme yok

Kremlin: Taliban'ın Rusya'daki terör örgütleri listesinden çıkarılmasıyla ilgili bir gelişme yok
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Taliban'ın, Rusya'da yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılması konusunda bir gelişme olmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Taliban'ın, Rusya'da yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılması konusunda bir gelişme olmadığını belirtti.

Peskov, başkent Moskova'da Afganistan meselesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Taliban'ın Rusya'da yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu konuda şimdilik bir gelişme yok. Herhangi bir gelişme olduğunda bilgilendireceğiz." dedi.

Taliban'ın Afganistan'da büyük güç haline dönüştüğüne dikkati çeken Peskov, "Elbette, Afganistan'da olanların, ortaklarımızın, özellikle de Tacikistan'ın sınırlarına tehdit oluşturmaması bizim için önemlidir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 2003'te Taliban'ı terör örgütü olarak kabul etmişti. Rusya da 2003'te Taliban'ı yasaklanan terör örgütleri listesine dahil etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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