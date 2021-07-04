Kremlin Sözcüsü Peskov: "Rusya'nın, NATO üyeleriyle ortaklık ilişkisi kurabilmesi gerekli"
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Rusya'nın, NATO üyeleriyle ortaklık ilişkisi kurabilmesi gerekli"

Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rusya'nın, NATO üyeleriyle ortaklık ilişkisi kurabilmesi gerekli'
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, NATO üyesi ülkeler ile ortaklık ilişkisi kurabilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, NATO üyesi ülkeler ile ortaklık ilişkisi kurabilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Peskov, devlet televizyonu Rossiya-1'de yayımlanan "Moskova. Kremlin. Putin." programında yaptığı açıklamada, Rusya'nın NATO ile oturup konuşabileceğini belirtti. Sözcü Peskov, "Çünkü yalnızca diyalog içinde, endişelerinizi karşı tarafa doğru bir şekilde iletebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

İlişkileri yeniden başlatma girişimlerine rağmen "ültimatom" ile kendilerine gündem dayatıldığını ifade eden Peskov, karşı tarafın bu eylemlerinin diyaloğu imkansız hale getirdiğini dile getirdi.

İttifakın, çatışmacı eylemler dışında başka işlevlere odaklanmadığını savunan Peskov, bu girişimlerin kıtada istikrarı bozduğunu anımsattı. Peskov, buna rağmen Rusya'nın, NATO ile yapıcı ilişkiler kurma yönündeki ilgisini koruduğunu bildirdi.

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Peskov, "Türkiye ile ilişkilerimiz NATO üyeleri ile bile ortaklık ilişkisi kurabileceğimizin mümkün ve gerekli olduğunun bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Bu ilişkinin, aynı zamanda "en üstünde ABD'nin olduğu söz konusu blokta, NATO üyesi devletlerin egemenliklerini koruyabileceğinin ve bölgesel güvenlik konusunda sorumlu bir pozisyon alabileceğinin kanıtı" olduğunu kaydeden Peskov, "Bu bağlamda Türkiye ile ilişkiler çok önemli ve daha da ziyade bu ilişkiler bölgemiz için istikrar sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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