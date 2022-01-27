Kremlin Sözcüsü Peskov: "Putin, Erdoğan'ın davetini memnuniyetle kabul etti"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı davet üzerine "Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti" diyerek Rus liderin davete en kısa zamanda icabet edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'ye davet etmseinin ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i davet etmesini olumlu karşıladıklarını belirterek "Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti. Salgın durumu ve tarafların programları izin verir vermez, Putin'in bu davete icabet etmesini kararlaştırdılar. Bildiğiniz gibi, hükümetler arası komisyonların ve üst düzey işbirliği komisyonu toplantılarına ara verilmek zorunda kalındı. Sayın Erdoğan, tüm bu etkinlikleri Türkiye'de yapmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Devlet Başkanı Putin de bu daveti memnuniyetle kabul etti" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika