Son dakika! Kremlin sözcüsü Peskov, korona virüs tedavisi sonrası ilk kez ortaya çıktı
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Son dakika! Kremlin sözcüsü Peskov, korona virüs tedavisi sonrası ilk kez ortaya çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Hastanede gördüğü korona virüs tedavisinin ardından taburcu olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilk kez görüntü verdi.

30.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:26

Hastanede gördüğü korona virüs tedavisinin ardından taburcu olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilk kez görüntü verdi. Evinin bahçesinde ortaya çıkan Peskov'un sakallı hali dikkat çekti.

Korona virüs tedavisinin ardından taburcu olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, evinin bahçesinde sakallı haliye ekran karşısına geçti. Peskov'un eşi Tatyana Navka, tedavi sonrası evine taburcu edilen kocası için bir sürpriz hazırladı. Ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgilenen bir sosyal sorumluluk projesine dahil olan aile, kendi evlerine fidan sipariş ederek beraber fidan dikti ve projeye katkıda bulundu. Peskov'un eşi Navka, "Sonunda evimize geldik ve burada bizi bir sürpriz bekliyordu. 20 yıldır kültüre ve ekolojiye destek veren bu projeye bizde katıldık. Proje kapsamında ekilen fidan sayısı, 8 bin 228'i geçti. Gördüğünüz gibi kocam da berber salonlarının açılmasını bekliyor. Kızım Nadya babasının eski halini istiyor" ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından görüntü paylaştı.

Peskov ve eşi Tatyana Navka, bir ay kadar önce korona virüsüne yakalanmışlardı. Gördükleri tedavi sonrası önce Navka ardından da Peskov taburcu edilmişti. Kremlin Sarayı'nda korona virüse yakalanan tek isim Peskov ve ailesi olmadı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de yeni tip korona virüse yakalanmış ve tedavisinin ardından görevine tekrar dönmüştü.

(Bekir Keskin/İHA)

Son dakika! Kremlin sözcüsü Peskov, korona virüs tedavisi sonrası ilk kez ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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