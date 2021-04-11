Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Donbass' açıklaması: "Birliklerimizi kendi topraklarımızda nereye sevk ettiğimiz bizim iç meselemiz"
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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Donbass' açıklaması: "Birliklerimizi kendi topraklarımızda nereye sevk ettiğimiz bizim iç meselemiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Donbass' açıklaması: 'Birliklerimizi kendi topraklarımızda nereye sevk ettiğimiz bizim iç meselemiz'

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve gerilimin sürdüğü Donbass bölgesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Nasıl hareket ettiğimiz ve birliklerimizi kendi topraklarımızda nereye sevk ettiğimiz bizim kendi iç meselemiz" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve gerilimin sürdüğü Donbass bölgesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Nasıl hareket ettiğimiz ve birliklerimizi kendi topraklarımızda nereye sevk ettiğimiz bizim kendi iç meselemiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasındaki gerilime ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, söz konusu görüşmeye dair detayları açıkladı. Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Peskov, "Merkel, Avrupa sınırlarında Rus askerlerinin sayısının artmasına yönelik endişelerini dile getirdi" dedi. Putin'in, Merkel'in endişelerine dair verdiği tepkiden de bahseden Peskov, "Rusya'nın yanı başında iç savaşın yeniden başlamak üzere olduğu bir ülke var. Bu bizim için tehlikeli mi? Elbette tehlikeli. Güvenliğimizi sağlamak için önlemler almalı mıyız? Tabii ki almalıyız. Biz de bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkel'in dile getirdiği endişeleri yersiz bulduğunu belirten Peskov, "Nasıl hareket ettiğimiz ve birliklerimizi kendi topraklarımızda nereye sevk ettiğimiz bizim kendi iç meselemiz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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