Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhanks liderlerinin Rusya Devlet Başkanı... - Haberler
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhanks liderlerinin Rusya Devlet Başkanı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhanks liderlerinin Rusya Devlet Başkanı...

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhanks liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istediğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhanks liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istediğini açıkladı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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