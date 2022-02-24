Son dakika gündem: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna'daki yönetimin değişikliğine Ukrayna halkı karar verir"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna'daki yönetimin değişikliğine Ukrayna halkı karar verir" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Ukrayna'daki yönetimin değişikliğine Ukrayna halkı karar verir" dedi.
Rusya'yı demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek"
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel