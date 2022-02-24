Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'yı demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek" dedi. - Haberler
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'yı demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'yı demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Rusya'yı demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Kremlin, Rusya, Politika, Haberler

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