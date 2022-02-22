Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Görüş ayrılıkları Türkiye ile ilişkilere engel değil" - Haberler
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Görüş ayrılıkları Türkiye ile ilişkilere engel değil"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov:

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya'nın Kırım konusunda da görüş ayrılıklarının olduğunu belirterek, bu anlaşmazlıkların ilişkilere engel olmadığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya'nın Kırım konusunda da görüş ayrılıklarının olduğunu belirterek, bu anlaşmazlıkların ilişkilere engel olmadığını ifade etti.

Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığından, Rusya'nın bu adımının "kabul edilemez" olduğu belirtilmişti. Türkiye'nin açıklamasından ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Dmitriy Peskov, Türkiye, Kremlin, Rusya, Politika, Haberler

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