Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; "ABD, Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır"

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasındaki gerilim devam ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin bölgeye asker göndermesi durumunda Rusya'nın ekstra adımlar atacağını söyledi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasındaki gerilim devam ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin bölgeye asker göndermesi durumunda Rusya'nın ekstra adımlar atacağını söyledi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ediyor. Ayrılıkçılar, Rusya'nın desteğiyle gerilim hattına sığınak yapmaya devam ederken Ukrayna ordusu da bölgeye ek güçler göndermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Donbass'taki gerilimin artması halinde ABD'nin, Kiev'e destek sözü verdiğini açıklamasının üzerine Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın, ABD'nin destek sözü vereceğine yönelik açıklamasına yönelik düşüncelerinin sorulması üzerine Peskov, "Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi, Rusya sınırları yakınındaki gerilimin tırmanmasına yol açar. Elbette bu durum, Rus tarafını güvenliğini sağlamaya yönelik ek önlemler almak zorunda bırakır" diyerek hem Kiev yönetimine hem de ABD tarafına sert mesaj gönderdi. Bir diğer gazetecinin bu önlemlerin hangi yönde önlemler olacağını sormasına cevap veren Peskov, "Gerekli görülen her önlem" diyerek detaylı bilgi vermedi.

Ukrayna ordusunun bölgede provokatif eylemlerde bulunduğunu iddia ederek Rus yanlısı ayrılıkçılara destek veren Peskov, "Maalesef Donbass'ta temas hattındaki durum korku verici. Ukrayna ordusu, birkaç değil çok sayıda provokasyonda bulunuyor. Rusya'nın bir düşman gibi gösterilmesi, bizim için kabul edilemez ve yersiz bir davranıştır. Rusya kimseyi tehdit etmiyor ve hiçbir zaman etmedi. Bizim tutumumuz bunun üzerine inşaa ediliyor" dedi.

Rus ordusu Ukrayna sınırında

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Rusya 2014 yılında işgal ettiği Donbas Bölgesi'ndeki gerçekleştirdiği tatbikattan sonra 4 bin askerden oluşan 28 taburluk birliği Rusya'ya geri çekmek yerine Ukrayna sınırlarına gönderdi.

Rusya'nın bu kışkırtıcı hareketi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir açıklama yaparak, "Donbas bölgesine ilişkin savaş ve barış konularını iki maddeye bölmek istiyorum. Çatışmalar yılbaşından beri devam ediyor. Sadece yılın ilk aylarında 20 ölü 57 yaralımız var. Diğer konu da Rusya'nın askeri varlığını Ukrayna sınırlarında arttırması. Askeri tatbikatlar ve sınıra asker yığmalar Rusya'nın adeti haline geldi. Bu şekilde tehlikeli ortam oluşturarak barış görüşmelerine de etki etmeyi amaçlıyorlar. Biz her zaman provokasyonlara hazırız" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı