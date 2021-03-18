Rusya'dan Biden'a "katil" yanıtı

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik "katil" nitelendirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok kötü ifadeler.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik "katil" nitelendirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok kötü ifadeler. Biden, Rusya ile ilişkileri geliştirmeyeceğini açıkça gösterdi. Kremlin buna göre hareket edecek" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı