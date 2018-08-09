Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: "Abd'nin, Uluslararası Sözleşmeler Doğrultusunda Gayrimeşru Olarak...
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: "ABD'nin, uluslararası sözleşmeler doğrultusunda gayrimeşru olarak gördüğümüz Rusya'ya yönelik yaptırımları kesinlikle kabul edilemez. Salisbury olayında yaşananlarla ilgili Rusya'nın katılımına yönelik suçlamaları kesinlikle reddediyoruz"
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: "ABD'nin, uluslararası sözleşmeler doğrultusunda gayrimeşru olarak gördüğümüz Rusya'ya yönelik yaptırımları kesinlikle kabul edilemez. Salisbury olayında yaşananlarla ilgili Rusya'nın katılımına yönelik suçlamaları kesinlikle reddediyoruz"