Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: "Putin, korona virüs aşısı olacak"
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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: "Putin, korona virüs aşısı olacak"

27.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:06
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov:

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korona virüs aşısı olacağını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korona virüs aşısı olacağını açıkladı.

Rusya'da 60 yaş üstü kişilere yarından itibaren aşı uygulaması başlatılacağı duyurulması üzerine 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşı olup olmayacağı merak konusu oldu. Daha önce yaptığı açıklamalarda sırası geldiğinde aşı olacağını ifade eden Putin, kendi ülkesinde geliştirilen Sputnik V aşısına güven duyduğunu dile getirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ülkede 60 yaş üstü kişilere aşı uygulama kararının ardından Putin'in ne zaman aşı olacağı ile ilgili soruya açıklık getirdi. Putin'in aşı olacağını ifade eden Peskov, yakın bir gelecekte Putin'in bu konuda açıklama yapacağını aktardı. Peskov, Putin'in aşı olacağını, böyle bir karar aldığını ve formalitelerin bitmesini beklediğini açıkladı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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