Kremlin: S-400'ler temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilecek
Kremlin sözcüsü Yuri Ushakov S-400 hava savunma sistemlerinin temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.
Söz konusu açıklama ABD'nin Arizona'daki Türk pilotlara verilen F-35 savaş uçağı eğitimini durdurduğu ve Türkiye'ye yaptırım öngören tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçtiği güne denk geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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