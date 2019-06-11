Kremlin: S-400'ler temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilecek

Kremlin: S-400'ler temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilecek

Kremlin: S-400'ler temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilecek

Kremlin sözcüsü Yuri Ushakov S-400 hava savunma sistemlerinin temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

Söz konusu açıklama ABD'nin Arizona'daki Türk pilotlara verilen F-35 savaş uçağı eğitimini durdurduğu ve Türkiye'ye yaptırım öngören tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçtiği güne denk geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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