Kremlin, Rusya-Ukrayna ilişkilerinde "bozulmayan bağ kalmamasından" endişe ediyor
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Kremlin, Rusya-Ukrayna ilişkilerinde "bozulmayan bağ kalmamasından" endişe ediyor

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Kremlin, Rusya-Ukrayna ilişkilerinde 'bozulmayan bağ kalmamasından' endişe ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik yaptırımını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek "Biz galiba yakında Ukrayna ile daha fazla karşılık verebileceğimiz bir alanın kalmadığı bir ilişki seviyesine ulaşacağız. Kalan her şeyi keseceğiz.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik yaptırımını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek "Biz galiba yakında Ukrayna ile daha fazla karşılık verebileceğimiz bir alanın kalmadığı bir ilişki seviyesine ulaşacağız. Kalan her şeyi keseceğiz. Bu çok kötü." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın bazı Rus şirketleri ve Uluslararası İnsani İş Birliği Federal Ajansına yönelik yaptırım uygulama kararını değerlendiren Peskov, bu kararı üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi.

Peskov, buna karşı adımların atılıp atılmayacağı yönündeki soruya, "Biz galiba yakında Ukrayna ile daha fazla karşılık verebileceğimiz bir alanın kalmadığı bir ilişki seviyesine ulaşacağız. Kalan her şeyi keseceğiz. Bu çok kötü." dedi.

Ukrayna sınırlarındaki Rus askeri hareketliliğine de değinen Peskov, Rusya'nın Ukrayna dahil hiçbir devlet için tehdit oluşturmadığını savundu.

Peskov, "Rusya, her zaman kendi güvenliğine dikkat ediyor. Rus ordusu, ülkenin güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü şekilde ve yönlerde Rusya'nın topraklarında hareket eder. Bu, endişe için neden olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Donbas ile ilgili Minsk anlaşmalarının uygulanmadığına dikkati çeken Peskov, "Maalesef anlaşmalar uygulanmıyor. Ukrayna tarafının da üstlendiği yükümlülükler yerine getirilmiyor. Aslında küçük çapta kontrolsüz çatışmalar başlıyor." diye konuştu.

Peskov, bunun Donbas'taki durumu gerginleştirdiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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