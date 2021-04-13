Kremlin, Rusya'nın Visa ve Mastercard sistemlerinden çıkarılmasını "ihtimal dışı" görmüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Visa ve Mastercard ödeme sistemlerinden çıkarılmasını ihtimal dışı görmediklerini belirterek, "Diğer ülkelerin Rusya'ya yönelik yaklaşımını göz önünde bulundurduğumuzda her şey ihtimal dahilindedir.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Visa ve Mastercard ödeme sistemlerinden çıkarılmasını ihtimal dışı görmediklerini belirterek, "Diğer ülkelerin Rusya'ya yönelik yaklaşımını göz önünde bulundurduğumuzda her şey ihtimal dahilindedir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sayıda ülkenin Rusya'ya yönelik çeşitli kısıtlamalar uyguladığını söyledi.

Rusya'nın, söz konusu yaklaşımla "önlenmeye" çalışıldığını iddia eden Peskov, "Bu oldukça öngörülemeyen bir süreçtir. Bu nedenle diğer ülkelerin Rusya'ya yönelik yaklaşımını göz önünde bulundurduğumuzda her şey ihtimal dahilindedir." dedi.

Peskov, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden de çıkarılmasının mümkün olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da aynı tarihte yaptığı açıklamada, ülkelerinin Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay