Kremlin, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını "ihtimal dışı" görmüyor
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Kremlin, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını "ihtimal dışı" görmüyor

22.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:37
Kremlin, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başta ABD olmak üzere Rusya'nın rakiplerinin "yaptırım arzusunun" giderek arttığını belirterek, Rusya'nın, SWIFT sisteminden çıkarılması dahil olası tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başta ABD olmak üzere Rusya'nın rakiplerinin "yaptırım arzusunun" giderek arttığını belirterek, Rusya'nın, SWIFT sisteminden çıkarılması dahil olası tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması ihtimalini değerlendirdi.

Rusya'nın, SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimali dahil tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini belirten Peskov, "Başta ABD olmak üzere Rusya'nın rakiplerinin yaptırım arzusu giderek artıyor. Bu eylemler mantıksız ve öngörülemez. Bu nedenle elbette bu durum bizi tetikte olmaya zorluyor. Herhangi bir potansiyel tehdidi göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, ülkelerinin Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşması gerektiğini söylemişti.

SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya, 2014'te SPFS'yi (Mali Mesajlaşma Sistemi) geliştirmeye başlamış, Aralık 2017'de kullanıma açmıştı.

Rusya Maliye Bakanlığı, Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile ulusal para birimleriyle ticaret konusunda anlaşma imzalandığını, söz konusu anlaşmanın Türk bankalarının SPFS'ye bağlantısını da genişletebileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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