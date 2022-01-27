Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna konusundaki davetini kabul ederek Türkiye'ye gideceğini duyurdu.
İhlas Haber Ajansı - Magazin
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna konusundaki davetini kabul ederek Türkiye'ye gideceğini duyurdu.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna konusundaki davetini kabul ederek Türkiye'ye gideceğini duyurdu. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Magazin