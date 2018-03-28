Kremlin: "Rus Tarafı ABD ile Görüşmeye Açık"

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya'nın daha önce devlet başkanlarının kararlaştırdıkları üzere ABD ile görüşme hazırlıklarına devam edildiğini söyleyerek, "Rus tarafı Amerika ile görüşmeye açık" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce ADB Başkanı Donald Turmp ile kararlaştırdıkları üzere görüşme hazırlıklarına devam edildiğini, fakat Washington'dan herhangi bir bilgi almadıklarını bildirdi.

Peskov, "Şu anda, ABD tarafından Rus diplomatları sınır dışı etmek için alınan kararların zeminine karşı ve ABD'nin Başkan tarafından yapılan açıklamaları uygulamaya hazır olup olmadığı konusunda hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu ABD'li meslektaşlarımıza bağlı, fakat Rusya tarafı ABD ile görüşmeye açık" dedi. Peskov, Putin'in bu konudaki duruşunu hatırlatarak," Rus tarafı, rakiplerimiz ve ortaklarımızla olduğu kadar, ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerle karşılıklı güvene dayalı olarak faydalı ilişkiler geliştirmeye hazır" şeklinde açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın, seçim zaferini tebrik etmek için Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde liderlerin dışişleri bakanlarına aralarındaki görüşmenin hazırlıkları için talimat verme konusunda anlaştıklarını görüşmenin tarihi konusunda net bir karar almadıklarını söylemişti. - MOSKOVA