Kremlin: Rus ordusu Putin uygun gördüğü sürece Ukrayna sınırında kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kremlin: Rus ordusu Putin uygun gördüğü sürece Ukrayna sınırında kalacak

Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel
Kremlin: Rus ordusu Putin uygun gördüğü sürece Ukrayna sınırında kalacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırındaki Rusya topraklarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uygun gördüğü sürece kalacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırındaki Rusya topraklarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uygun gördüğü sürece kalacağını söyledi.

Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait kaç birliğin, ne zamana kadar kalacağına ilişkin bir soruyu cevaplayan Peskov, buna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve askeri yönetimin karar vereceğini bildirdi.

Peskov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Rusya topraklarında gereken ve uygun olan yerde bulunuyor ve başkomutanımız ve askeri yöneticilerimiz tarafından uygun görüldüğü sürece orada kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Rus birliklerin Ukrayna sınırından geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruyu cevaplamayan Peskov, birliklerin konuşlandırılması veya kaydırılması ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

Peskov, "Rusya hiç kimseyi tehdit etmedi ve etmiyor, hiç kimse için tehdit oluşturmadığını temin ederiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna- Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bahar Candan Şeyma Subaşı Canan Ergüder
Spor Diego Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kremlin: Rus ordusu Putin uygun gördüğü sürece Ukrayna sınırında kalacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:06:09. #1.15#
title