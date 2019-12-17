Kremlin: "Putin ve Erdoğan zirvede Libya'yı da görüşülecek"

17.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:52

Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak ayında gerçekleştireceği zirvede Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planını da görüşeceği belirtildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Erdoğan-Putin zirvesine ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planını da ele alacağı belirtildi.



Daha önce Kremlin'den yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in İstanbul'da Türk Akımı projesinin açılışında bir araya geleceği ifade edilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA