Kremlin: Putin'in iklim zirvesine katılıp katılmayacağının netleşmesi zaman alacak
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Kremlin: Putin'in iklim zirvesine katılıp katılmayacağının netleşmesi zaman alacak

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Kremlin: Putin'in iklim zirvesine katılıp katılmayacağının netleşmesi zaman alacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iklim zirvesine katılıp katılmayacağının netleşmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var
Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iklim zirvesine katılıp katılmayacağının netleşmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin'i iklim zirvesine davet etmesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığına ve Putin'in iklim sorunlarına önem verdiğine dikkati çeken Peskov, "Bu konu önemli. Davetiye resmi kanallar üzerinden ulaştıysa değerlendirilecektir." dedi.

Peskov, "Putin'in zirveye katılıp katılmayacağının netleşmesi için zamana ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Biden, 23 Mart'ta, aralarında Putin'in de olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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