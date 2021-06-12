Kremlin: "Putin-Biden görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı yapılması planlanmadı"
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Kremlin: "Putin-Biden görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı yapılması planlanmadı"

Kremlin: 'Putin-Biden görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı yapılması planlanmadı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığı duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığı duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek ikili görüşme sonrasına ilişkin Kremlin'den, ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığı açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ABD basınına yaptığı açıklamada, Cenevre'de Putin ile Biden arasında gerçekleşecek görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığını belirterek, "ABD'li meslektaşlarımızdan böyle bir ihtimal duyduk, fakat bu konu halen kesinleşmedi. Başkan Putin en başından beri her türlü alternatife açık" dedi.

"Bu, diyaloğumuzun daha fazla bozulmasını önlemenin tek yolu"

Yaptığı açıklamada, Putin ile Biden görüşmesinin nedenlerini de değinen Peskov, Putin'in Cenevre'ye sadece Biden ile aynı platformda görünmek için değil, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin zayıf durumun bir zirveyi gerektirmesi nedeniyle gideceğini belirtti. Peskov, "Putin'in Cenevre'ye gitmesinin asıl sebebi, 2 ülke arasındaki ilişkilerin kötü durumudur ve iki ülke arasında bir zirve gerektiren bu ilişkinin kritik bir seviyesidir. Çünkü bu, diyaloğumuzun daha fazla bozulmasını önlemenin tek yolu" ifadelerini kullandı.

"Bu beyefendi hakkında tartışılacak bir şey yok"

Açıklamasında, görüşmede Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin durumunun ele alınması halinde Putin'in bu konuda geri adım atmamayı planlayıp planlamadığına ilişkin kendisine yöneltilen soruya ilişkin Peskov, "Eh, bu konuda tartışılacak bir şey yok. Bu beyefendi hakkında tartışılacak bir şey yok. O hapiste ve ikili ilişkilerimizin gündeminde yer almıyor" ifadelerini kaydetti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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