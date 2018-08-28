Kremlin Paylaştı! Rus Lider Putin'in Sibirya'daki Tatil Görüntüleri Dikkat Çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haftasonu tatili için Sibirya'nın Tuva bölgesini seçti. Putin'e ziyaretinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov eşlik etti. Putin'in Tuva ziyaretinin fotoğrafları Kremlin tarafından servis edildi.

"MANTAR TOPLADI, DAĞ YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKTI"

Rusya Devlet Başkanlığı tarafından yayınlanan Putin'in tatil görüntülerinde, ilginç kıyafetleri ile dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Putin, doğası ile ünlü Yenisey'deki gezi sırasında, mantar topladı ve dağ yürüyüşü yaptı. Nehirde gezinti yapan Putin, ayrıca vahşi geyikleri izledi. Devlet Başkanı Tuva Cumhuriyeti'nde iki gün geçirdi.

"TURİZM AMAÇLI ZİYARET ETTİ"

Devlet Başkanı basın sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada, Rus liderin Tuva'yı turizm amaçlı ziyaret ettiğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE GİTMİŞTİ

Putin'in Tuva'ya tatil için ilk gidişi değil. Rus lider Vladimir Putin geçen yıl ağustos ayında da bu bölgeye gitmiş, avlanmış ve balık tutmuştu. Peskov, Putin'in bölgedeki bir gölde, bir turna balığını 2 saat boyunca kovaladığını belirtmişti.

İşte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tatil fotoğrafları;