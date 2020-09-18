Kremlin: Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında birçok saçma unsur var Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında "birçok saçma unsur" bulunduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında "birçok saçma unsur" bulunduğunu söyledi.

Peskov, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavisi süren Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden (OPCW) Navalnıy'ın tahlil sonuçlarını almaya çalıştıklarını belirten Peskov, "Sonuçlara ulaşmak için imkanımız yok. Bunu ya Alman meslektaşlarımız ya da hastanın kendisi istemiyor. Bütün bunlar soru işareti uyandırıyor. Bu sorulara şimdilik yanıt veremiyoruz. Bu, neyin ne olduğunu tespit etmemizi zorlaştırıyor." dedi.

Navalnıy'ın zehirlenmesine yol açan Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğu iddiasına da değinen Peskov, "Su şişesi yurt dışına çıkarıldığı için bunu açıklayamıyoruz. Yani zehirlenme yönünde delil olabilecek şey ülkeden çıkarıldı. Bu da bir soru işaretidir." diye konuştu.

Peskov, kimsenin sözüne güvenmediklerini kaydederek, "Bu olayda çok fazla saçma unsur var." ifadesini kullanandı.

Peskov ayrıca, Navalnıy'ın yabancı istihbarat ile çalışıp çalışmadığı konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını savundu.

Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası?

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.?

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.?

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.?

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Dün, Navalnıy'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan görüntülü paylaşımda, Navalnıy'ın zehirlenmesine yol açan Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA