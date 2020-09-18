Kremlin: Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında birçok saçma unsur var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kremlin: Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında birçok saçma unsur var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında "birçok saçma unsur" bulunduğunu söyledi.

Kremlin: Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında birçok saçma unsur var
18.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:30

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında "birçok saçma unsur" bulunduğunu söyledi.

Peskov, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavisi süren Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden (OPCW) Navalnıy'ın tahlil sonuçlarını almaya çalıştıklarını belirten Peskov, "Sonuçlara ulaşmak için imkanımız yok. Bunu ya Alman meslektaşlarımız ya da hastanın kendisi istemiyor. Bütün bunlar soru işareti uyandırıyor. Bu sorulara şimdilik yanıt veremiyoruz. Bu, neyin ne olduğunu tespit etmemizi zorlaştırıyor." dedi.

Navalnıy'ın zehirlenmesine yol açan Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğu iddiasına da değinen Peskov, "Su şişesi yurt dışına çıkarıldığı için bunu açıklayamıyoruz. Yani zehirlenme yönünde delil olabilecek şey ülkeden çıkarıldı. Bu da bir soru işaretidir." diye konuştu.

Peskov, kimsenin sözüne güvenmediklerini kaydederek, "Bu olayda çok fazla saçma unsur var." ifadesini kullanandı.

Peskov ayrıca, Navalnıy'ın yabancı istihbarat ile çalışıp çalışmadığı konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını savundu.

Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası?

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.?

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.?

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.?

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Dün, Navalnıy'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan görüntülü paylaşımda, Navalnıy'ın zehirlenmesine yol açan Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

AA Editörü - Dmitri Chirciu
Dmitri Chirciu
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Mustafa Destici Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Tamer Tuna Metin Oktay Mbaye Diagne Mehmet Özdilek
Daha Fazla Uefa Karar Avrupa Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kremlin: Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında birçok saçma unsur var - Berlin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 14:31:43. #1.14#
title