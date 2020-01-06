Kremlin: Merkel, 11 Ocak'ta Rusya'yı ziyaret edecek
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Kremlin: Merkel, 11 Ocak'ta Rusya'yı ziyaret edecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 11 Ocak'ta Rusya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

06.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:26
Kremlin: Merkel, 11 Ocak'ta Rusya'yı ziyaret edecek

Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Almanya Başbakanı 'in 11 Ocak'ta Rusya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Rus ajansı TASS'ta yer alan habere göre Kremlin basın ofisinden yapılan açıklamada, tarafların, ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat'taki hava saldırısı sonrası Ortadoğu'da artan gerilim ile Suriye ve Libya'daki durum da dahil olmak üzere uluslararası gündemde yer alan önemli konuları görüşmeyi planladıkları belirtildi.


Kaynak: DHA
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