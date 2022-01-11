Kremlin: KGAÖ Barış Gücünün çıkarılması konusunda karar hakkı Kazakistan'ın - Haberler
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Kremlin: KGAÖ Barış Gücünün çıkarılması konusunda karar hakkı Kazakistan'ın

Kremlin: KGAÖ Barış Gücünün çıkarılması konusunda karar hakkı Kazakistan'ın
AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücünü ülkeden çıkarma kararına ilişkin, "Bu, tamamen KGAÖ'ye başvuran ülkenin özel hakkıdır.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücünü ülkeden çıkarma kararına ilişkin, "Bu, tamamen KGAÖ'ye başvuran ülkenin özel hakkıdır. Bu onların analizi ve bizim buna karışma hakkımız yoktur." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, KGAÖ Barış Gücünün 2 gün sonra aşamalı şekilde ülkeden çıkmaya başlayacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu, tamamen KGAÖ'ye başvuran ülkenin özel hakkıdır. Bu onların analizi ve bizim buna karışma hakkımız yoktur." şeklinde konuştu.

"ABD ile görüşmelerde sonuç önemli"

İsviçre'nin Cenevre kentinde dün gerçekleşen ABD ve Rusya arasındaki güvenlikle ilgili görüşmelerini de değerlendiren Peskov, "Şimdilik, iyimser olmak için bir neden görmüyoruz." dedi.

Peskov, söz konusu müzakerelerde sonuç alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, süreç olsun diye gerçekleştirilen bir süreç değil. Bu tatmin edici bir şey olamaz çünkü burada sonuç önemli. Sonuç hakkında da söylenecek bir şey henüz yok." ifadelerini kullandı.

İleride yeni tur görüşmelerin yapılacağına dikkati çeken Peskov, bunların Rusya'nın ABD ile bulunduğu noktanın anlaşılacağını söyledi.

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AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri

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