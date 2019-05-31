Kremlin: İdlib'de Rusya'yı hedef alan saldırıları engellemek Türkiye'nin sorumluluğunda

Suriye ordusu ile Rusya'nın hava bombardımanını artırdığı İdlib için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşkes çağrısına Kremlin'den cevap geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Idlib'de rejim karşıtı güçlerinin sivil ve Rus hedeflerine ateş etmelerini engellemenin Türkiye'nin sorumluğunda olduğunu açıkladı. Peskov, Soçi Mutabakatı'na istinaden bunun Türkiye'nin sorumluluk alanında bulunduğunu vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle